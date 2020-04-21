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2016 Polaris Slingshot SL

SL- LIKE NEW, ONLY 3,000 KM

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2016 Polaris Slingshot SL

SL- LIKE NEW, ONLY 3,000 KM

Location

Acen Motors Inc.

1926 King St. East, Hamilton, ON L8K 1W1

905-545-7200

Contact Seller

$20,990

+ taxes & licensing

  • 3,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4889361
  • Stock #: 116642
  • VIN: 57XAAPFA0G7116642
Exterior Colour
Red
Interior Colour
Black
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Passengers
2

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2016 SLINGSHOT SL BY POLARIS, ALLOY RIMS, BACK UP CAMERA, PUSH BUTTON START, PLENT OF STORAGE, THE COOLEST VEHICLE, LIKE NEW, UNDER 3,000 KM !!!

I CAN SHOW THE VEHICLE BY APPOINTMENT ONLY, CALL IN ADVANCE. THANKS.

SOLD CERTIFIED.

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SERVING HAMILTON ANCASTER STONEYCREEK BINBROOK GRIMSBY ST.CATHERINE NIAGARA FALLS BURLINGTON OAKVILLE MISSISSAUGA TORONTO BRANTFORD LONDON FOR OVER 12 YEARS.

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ACEN MOTORS INC.

1926 KING. ST. EAST.

HAMILTON - ON.

Convenience
  • Cruise Control
  • Push Button Start
Exterior
  • Alloy Wheels
Media / Nav / Comm
  • Bluetooth
  • AM/FM CD Player

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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