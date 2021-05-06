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2019 RAM 1500

52,998 KM

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Kingston Dodge Chrysler

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Laramie | Crew Cab | 4X4 | HEMI |

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Laramie | Crew Cab | 4X4 | HEMI |

Location

Kingston Dodge Chrysler

1429 Princess St, Kingston, ON K7M 3E9

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52,998KM
Used
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  • Listing ID: 7119298
  • Stock #: 21P035
  • VIN: 1C6SRFJTXKN661865

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 52,998 KM

Vehicle Description

COMES WITH REMAINDER OF 5YR/100,000KM CHRYSLER EXTENDED WARRANTY - EXPIRES NOV. 2023 | COMES WITH REMAINDER OF CHRYSLER WARRANTIED UNDERCOATING | 12-INCH TOUCHSCREEN | 360-SURROUND BACKUP CAMERA | DEPLOYABLE SIDE STEPS | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BLIND SPOT MONITORING | PANORAMIC SUNROOF | LEATHER INTERIOR | NAVIGATION | HEATED FRONT AND REAR SEATS | VENTILATED FRONT SEATS | HEATED STEERING WHEEL | REMOTE START | TOW HITCH | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | UCONNECT AND BLUETOOTH | POWER SEATS | POWER ADJUSTABLE PEDALS | PARKSENSE | CRUISE CONTROL | 22-INCH POLISHED PAINTED ALLOYS | CREW CAB | 5.7L HEMI V8 | 4X4 | ONE OWNER |

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Tachometer
Compass
4x4
8 speed automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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