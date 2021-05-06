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1429 Princess St, Kingston, ON K7M 3E9
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COMES WITH REMAINDER OF 5YR/100,000KM CHRYSLER EXTENDED WARRANTY - EXPIRES NOV. 2023 | COMES WITH REMAINDER OF CHRYSLER WARRANTIED UNDERCOATING | 12-INCH TOUCHSCREEN | 360-SURROUND BACKUP CAMERA | DEPLOYABLE SIDE STEPS | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | BLIND SPOT MONITORING | PANORAMIC SUNROOF | LEATHER INTERIOR | NAVIGATION | HEATED FRONT AND REAR SEATS | VENTILATED FRONT SEATS | HEATED STEERING WHEEL | REMOTE START | TOW HITCH | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO | UCONNECT AND BLUETOOTH | POWER SEATS | POWER ADJUSTABLE PEDALS | PARKSENSE | CRUISE CONTROL | 22-INCH POLISHED PAINTED ALLOYS | CREW CAB | 5.7L HEMI V8 | 4X4 | ONE OWNER |
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