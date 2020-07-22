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2010 Lexus ES 350

130,321 KM

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145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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130,321KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5476692

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 130,321 KM

Vehicle Description

JUST TRADED IN! SUPER CLEAN IN PERFECT CONDITION! HIGHLIGHT OPTIONS INCLUDE: LEXUS NAVIGATION SYSTEM - LEATHER SEATING - SMART KEY WITH PUSH BUTTON START - REMOTE STARTER - COOLED/HEATED POWER SEATS - POWER SUNROOF - MEMORY SEATS - ALL POWER OPTIONS & SO MUCH MORE ***CARFAX CANADA VERIFIED*** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT SITUATIONS GOOD/BAD/SLOW/NO CREDIT, RATES START FROM ONLY 4.75% O.A.C...MAKE NO PAYMENTS FOR 90 DAYS WITH $0 DOWN O.A.C...TRADE INS WELCOME AND EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE!!! ONE OF THE BEST PRICED MODELS IN THE MARKET!!! NO HIDDEN FEES, COMES FULLY CERTIFIED AT NO ADDITIONAL COST...PLEASE STOP BY TO SEE THIS BEAUTIFUL VEHICLE, TAKE IT FOR A TEST DRIVE AND LET OUR EXPERIENCED ASSOCIATES HELP YOU THROUGHOUT YOUR PURCHASE...PLEASE VISIT US AT 145 OTTAWA ST SOUTH, KITCHENER ON, OR VISIT US ONLINE AT WWW.REDLINE-MOTORS.CA

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Rear Reading Lamps
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
AM/FM CD Player
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Power Driver Seat
Lumbar Support
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Warranty Included
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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