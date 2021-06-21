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2013 Acura ILX

101,902 KM

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2013 Acura ILX

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Location

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145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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101,902KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7409687

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 101,902 KM

Vehicle Description

LOW LOW KMS! SHOWS LIKE NEW INSIDE & OUT! HIGHLIGHT OPTIONS INCLUDE: ACURA NAVIGATION SYSTEM - BACK UP CAMERA - POWER LEATHER SEATS - HEATED SEATS - POWER SUNROOF - SMARY KEY WITH PUSH BUTTON START - ALL POWER OPTIONS & MUCH MUCH MORE ***CARFAX CANADA VERIFIED*** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT SITUATIONS GOOD/BAD/SLOW/NO CREDIT, RATES START FROM ONLY 4.75% O.A.C...MAKE NO PAYMENTS FOR 90 DAYS WITH $0 DOWN O.A.C...TRADE INS WELCOME AND EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE!!! ONE OF THE BEST PRICED MODELS IN THE MARKET!!! NO HIDDEN FEES, COMES FULLY CERTIFIED AT NO ADDITIONAL COST...PLEASE STOP BY TO SEE THIS BEAUTIFUL VEHICLE, TAKE IT FOR A TEST DRIVE AND LET OUR EXPERIENCED ASSOCIATES HELP YOU THROUGHOUT YOUR PURCHASE...PLEASE VISIT US AT 145 OTTAWA ST SOUTH, KITCHENER ON, OR VISIT US ONLINE AT WWW.REDLINE-MOTORS.CA

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Temporary spare tire
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Trunk
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Anti-Theft System
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Push Button Start
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Warranty Included
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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