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2013 Lexus ES 350

Premium.Navigation.Camera.Leather.Roof.ExtraClean

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2013 Lexus ES 350

Premium.Navigation.Camera.Leather.Roof.ExtraClean

Location

Redline Motors

145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

519-954-7788

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$15,880

+ taxes & licensing

  • 149,612KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4749843
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Beige
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

EXTRA CLEAN INSIDE & OUT! MUST BE SEEN! HIGHLIGHT OPTIONS INCLUDE: LEXUS NAVIGATION SYSTEM - BACK UP CAMERA - TINTED WINDOWS - POWER SUNROOF - HEATED & COOLED POWER LEATHER SEATS - ALL POWER OPTIONS & MUCH MORE ***CARFAX CANADA VERIFIED*** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT SITUATIONS GOOD/BAD/SLOW/NO CREDIT, RATES START FROM ONLY 4.75% O.A.C...MAKE NO PAYMENTS FOR 90 DAYS WITH $0 DOWN O.A.C...TRADE INS WELCOME AND EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE!!! ONE OF THE BEST PRICED MODELS IN THE MARKET!!! NO HIDDEN FEES, COMES FULLY CERTIFIED AT NO ADDITIONAL COST...PLEASE STOP BY TO SEE THIS BEAUTIFUL VEHICLE, TAKE IT FOR A TEST DRIVE AND LET OUR EXPERIENCED ASSOCIATES HELP YOU THROUGHOUT YOUR PURCHASE...PLEASE VISIT US AT 145 OTTAWA ST SOUTH, KITCHENER ON, OR VISIT US ONLINE AT WWW.REDLINE-MOTORS.CA

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Rear Side Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Trunk
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Mirror Memory
  • Proximity Key
  • Push Button Start
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
  • Balance of Factory Warranty
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Wheel Locks
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Knee Air Bag
  • Conventional Spare Tire
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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519-841-0189

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