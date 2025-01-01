Menu
Account
Sign In
<br><p><strong>10 DAY NO HASSLE REFUND | FIRST OIL CHANGE ON US! | COMPLIMENTARY CARFAX REPORTS | MARKET-BASED PRICING <strong> | <strong>RIGOROUS SELECTION & RECONDITIONING PROCESS</span> WE ONLY KEEP THE GOOD ONES |<strong> ALL-IN PRICING </strong>NO HIDDEN FEES | <strong>YOUR TRADE EXPOSED TO ONLINE AUCTION ACROSS CANADA</strong> ENSURING TOP DOLLAR FOR YOUR VEHICLE | <strong>WELL BUY YOUR TRADE</strong> EVEN IF YOU DONT BUY FROM US </p> <p>10 day no hassle refund is not available on Corvettes, As-Is and certain luxury/performance vehicles.</p>

2014 Chevrolet Cruze

109,029 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2014 Chevrolet Cruze

1LT One Owner | Low Kms | No Accidents

Watch This Vehicle
13075234

2014 Chevrolet Cruze

1LT One Owner | Low Kms | No Accidents

Location

Kitchener Chrysler Dodge Jeep Ram

549 Fairway Rd S, Kitchener, ON N2C 1X4

519-893-1501

  1. 13075234
  2. 13075234
  3. 13075234
  4. 13075234
  5. 13075234
  6. 13075234
  7. 13075234
  8. 13075234
  9. 13075234
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
109,029KM
Other / Unsure Condition
VIN 1G1PC5SB3E7283731

Vehicle Details

  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 731
  • Mileage 109,029 KM

Vehicle Description


10 DAY NO HASSLE REFUND | FIRST OIL CHANGE ON US! | COMPLIMENTARY CARFAX REPORTS | MARKET-BASED PRICING | RIGOROUS SELECTION & RECONDITIONING PROCESS WE ONLY KEEP THE GOOD ONES | ALL-IN PRICING NO HIDDEN FEES | YOUR TRADE EXPOSED TO ONLINE AUCTION ACROSS CANADA ENSURING TOP DOLLAR FOR YOUR VEHICLE | WE'LL BUY YOUR TRADE EVEN IF YOU DON'T BUY FROM US




10 day no hassle refund is not available on Corvettes, As-Is and certain luxury/performance vehicles.

Vehicle Features

Safety

Traction Control
ABS Brakes

Power Options

Power Windows

Interior

Air Conditioning
Tachometer
Compass

Mechanical

Power Steering
Front Wheel Drive

Media / Nav / Comm

CD Player

Additional Features

6 Speed Automatic

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Kitchener Chrysler Dodge Jeep Ram

Used 2018 Ford Flex SEL Low Kms | Power Lift Gate | Moon Roof for sale in Kitchener, ON
2018 Ford Flex SEL Low Kms | Power Lift Gate | Moon Roof 69,267 KM $27,998 + tax & lic
Used 2018 Volkswagen Tiguan COMFORTLINE for sale in Kitchener, ON
2018 Volkswagen Tiguan COMFORTLINE 67,482 KM $25,999 + tax & lic
Used 2022 Chevrolet Spark 1LT CVT No Accidents | Low Payment!! for sale in Kitchener, ON
2022 Chevrolet Spark 1LT CVT No Accidents | Low Payment!! 86,000 KM $20,988 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Kitchener Chrysler Dodge Jeep Ram

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Kitchener Chrysler Dodge Jeep Ram

Kitchener Chrysler Dodge Jeep Ram

549 Fairway Rd S, Kitchener, ON N2C 1X4

Call Dealer

519-893-XXXX

(click to show)

519-893-1501

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

Kitchener Chrysler Dodge Jeep Ram

519-893-1501

2014 Chevrolet Cruze