2014 Honda Odyssey

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145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2
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SUPER CLEAN ODYSSEY TOURING WITH ALL THE OPTIONS! SHOWS LIKE NEW INSIDE & OUT! HIGHLIGHT OPTIONS INCLUDE: HONDA NAVIGATION SYSTEM - POWER SLIDING DOORS - BACK UP CAMERA - 8 PASSENGER SEATING - POWER LEATHER HEATED SEATS - BLIND SPOT MONITORS - LANE DEPARTURE ALERT (LDA) - PARK ASSIST - TV/DVD ENTERTAINMENT SYSTEM - ALLOY WHEELS - 3RD ROW STOW'N'GO SEATING & MUCH MUCH MORE...
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