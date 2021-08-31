Menu
Account
Sign In
Back

2014 Lexus IS 350

156,675 KM

Details Description Features

$23,880

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$23,880

+ taxes & licensing

Redline Motors

519-954-7788

Contact Seller
2014 Lexus IS 350

2014 Lexus IS 350

AWD F-Sport ***COMING SOON***

Watch This Vehicle

2014 Lexus IS 350

AWD F-Sport ***COMING SOON***

Location

Redline Motors

145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

519-954-7788

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$23,880

+ taxes & licensing

156,675KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7679254

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 156,675 KM

Vehicle Description

***COMING SOON*** SUPER RARE IS 350 F-SPORT PACKAGE! HIGHLIGHT OPTIONS INCLUDE: LEXUS NAVIGATION SYSTEM - BACK UP CAMERA - POWER HEATED LEATHER SEATS - SMART KEY WITH PUSH BUTTON START - ALL POWER OPTIONS & MUCH MORE ***CARFAX CANADA VERIFIED*** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT SITUATIONS GOOD/BAD/SLOW/NO CREDIT, RATES START FROM ONLY 4.75% O.A.C...MAKE NO PAYMENTS FOR 90 DAYS WITH $0 DOWN O.A.C...TRADE INS WELCOME AND EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE!!! ONE OF THE BEST PRICED MODELS IN THE MARKET!!! NO HIDDEN FEES, COMES FULLY CERTIFIED AT NO ADDITIONAL COST...PLEASE STOP BY TO SEE THIS BEAUTIFUL VEHICLE, TAKE IT FOR A TEST DRIVE AND LET OUR EXPERIENCED ASSOCIATES HELP YOU THROUGHOUT YOUR PURCHASE...PLEASE VISIT US AT 145 OTTAWA ST SOUTH, KITCHENER ON, OR VISIT US ONLINE AT WWW.REDLINE-MOTORS.CA

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Sliding Doors
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Anti-Theft System
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Android Auto
Apple CarPlay
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Warranty Available
Warranty Included
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Keyless Start
Active suspension
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Redline Motors

2014 Acura ILX Tech ...
 156,614 KM
$13,880 + tax & lic
2015 Acura RDX AWD.L...
 139,968 KM
$18,880 + tax & lic
2014 Lexus IS 350 AW...
 156,675 KM
$23,880 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Redline Motors

Redline Motors

Redline Motors

145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

Call Dealer

519-954-XXXX

(click to show)

519-954-7788

Alternate Numbers
519-841-0189
Quick Links
Directions Website Inventory