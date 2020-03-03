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2014 Subaru Outback

AWD 2.5i Premium.Sunroof.Heated Seats.Bluetooth

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2014 Subaru Outback

AWD 2.5i Premium.Sunroof.Heated Seats.Bluetooth

Location

Redline Motors

145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

519-954-7788

Contact Seller

$14,880

+ taxes & licensing

  • 129,731KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4806249
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Wagon
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

IMMACULATE CONDITION OUTBACK HAS JUST ARRIVED! SUPER CLEAN INSDIE & OUT! HIGHLIGHT OPTIONS INCLUDE: BLUETOOTH CONNECTIVITY - HEATED FRONT SEATS - TINTED WINDOWS - ALLOY WHEELS - ALL POWER OPTIONS & MUCH MORE ***CARFAX CANADA VERIFIED*** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT SITUATIONS GOOD/BAD/SLOW/NO CREDIT, RATES START FROM ONLY 4.75% O.A.C...MAKE NO PAYMENTS FOR 90 DAYS WITH $0 DOWN O.A.C...TRADE INS WELCOME AND EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE!!! ONE OF THE BEST PRICED MODELS IN THE MARKET!!! NO HIDDEN FEES, COMES FULLY CERTIFIED AT NO ADDITIONAL COST...PLEASE STOP BY TO SEE THIS BEAUTIFUL VEHICLE, TAKE IT FOR A TEST DRIVE AND LET OUR EXPERIENCED ASSOCIATES HELP YOU THROUGHOUT YOUR PURCHASE...PLEASE VISIT US AT 145 OTTAWA ST SOUTH, KITCHENER ON, OR VISIT US ONLINE AT WWW.REDLINE-MOTORS.CA

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • Luggage Rack
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
  • Android Auto
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Split Rear Seat
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
  • Warranty Included
Trim
  • Leather Steering Wheel
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • HD Radio
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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519-954-XXXX

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519-954-7788

Alternate Numbers
519-841-0189

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