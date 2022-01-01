Menu
Account
Sign In
Back

2015 Chevrolet Silverado 1500

59,402 KM

Details Description Features

$40,880

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$40,880

+ taxes & licensing

Redline Motors

519-954-7788

Contact Seller
2015 Chevrolet Silverado 1500

2015 Chevrolet Silverado 1500

High Country

Watch This Vehicle

2015 Chevrolet Silverado 1500

High Country

Location

Redline Motors

145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

519-954-7788

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$40,880

+ taxes & licensing

59,402KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8120260

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 59,402 KM

Vehicle Description

HIGH COUNTRY WITH ONLY 59KM!!!

HIGHLIGHT OPTIONS INCLUDE: NAVIGATION SYSTEM - LEATHER INTERIOR - REVERSE CAMERA - POWER HEATED SEATS - POWER MOONROOF - REMOTE STARTER - ALL POWER OPTIONS & MUCH MORE

ACCIDENT FREE ***CARFAX CANADA VERIFIED***

FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT SITUATIONS GOOD/BAD/SLOW/NO CREDIT, RATES START FROM ONLY 4.75% O.A.C... MAKE NO PAYMENTS FOR 90 DAYS WITH $0 DOWN O.A.C... NO HIDDEN FEES! EXTENDED WARRANTY OPTIONS AVAILABLE!

PLEASE STOP BY TO SEE THIS BEAUTIFUL VEHICLE, TAKE IT FOR A TEST DRIVE AND LET OUR EXPERIENCED ASSOCIATES HELP YOU THROUGHOUT YOUR PURCHASE...PLEASE VISIT US AT 145 OTTAWA ST SOUTH, KITCHENER ON, OR VISIT US ONLINE AT WWW.REDLINE-MOTORS.CA

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Remote Trunk Release
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Liftgate
Power Seats
Keyless Entry
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cargo shade
Warranty Available
Warranty Included
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Navigation from Telematics
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Redline Motors

2021 Nissan Rogue S ...
 21,745 KM
$36,880 + tax & lic
2019 Acura RDX A-Spe...
 113,269 KM
$40,880 + tax & lic
2019 Acura RDX A-Spe...
 78,526 KM
$42,880 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Redline Motors

Redline Motors

Redline Motors

145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

Call Dealer

519-954-XXXX

(click to show)

519-954-7788

Alternate Numbers
519-841-0189
Quick Links
Directions Website Inventory