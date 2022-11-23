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2015 Lexus RX 350

106,961 KM

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Redline Motors

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2015 Lexus RX 350

2015 Lexus RX 350

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2015 Lexus RX 350

Sportdesign Navigation Blind Spot Camera

Location

Redline Motors

145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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106,961KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9420595

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 106,961 KM

Vehicle Description

THIS LEXUS RX 350 COMES EQUIPPED WITH THESE OPTIONS

 

 

DEALER CERTIFIED PRE-OWNED, NAVIGATION SYTEM, BACK-UP CAMERA, AIR CONDITIONING, ALLOY WHEELS, HEATED & COOLED SEATS, POWER SEATS, TILT STEERING WHEEL, STEERING RADIO CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, TRACTION CONTROL, POWER MIRRORS.

 

 

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HISTORY: FREE CARFAX REPORT INCLUDED.

 

 

EXTENDED WARRANTY: AVAILABLE

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Winter Tires
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Warranty Included
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Android Auto
Apple CarPlay
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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