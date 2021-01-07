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2015 Subaru Legacy

136,706 KM

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2015 Subaru Legacy

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2015 Subaru Legacy

2.5i w/Touring Pkg.Moonroof.BlindSpot.RevCamera

Location

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145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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136,706KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6482917

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 136,706 KM

Vehicle Description

ONE OWNER SUPER CLEAN! HIGHLIGHT OPTIONS INCLUDE: BACK UP CAMERA - HEATED FRONT SEATS - BLIND SPOT MONITORS - ALL POWER OPTIONS & MUCH MORE ***CARFAX CANADA VERIFIED*** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT SITUATIONS GOOD/BAD/SLOW/NO CREDIT, RATES START FROM ONLY 4.75% O.A.C...MAKE NO PAYMENTS FOR 90 DAYS WITH $0 DOWN O.A.C...TRADE INS WELCOME AND EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE!!! ONE OF THE BEST PRICED MODELS IN THE MARKET!!! NO HIDDEN FEES, COMES FULLY CERTIFIED AT NO ADDITIONAL COST...PLEASE STOP BY TO SEE THIS BEAUTIFUL VEHICLE, TAKE IT FOR A TEST DRIVE AND LET OUR EXPERIENCED ASSOCIATES HELP YOU THROUGHOUT YOUR PURCHASE...PLEASE VISIT US AT 145 OTTAWA ST SOUTH, KITCHENER ON, OR VISIT US ONLINE AT WWW.REDLINE-MOTORS.CA

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Trunk
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
AM/FM CD Player
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Split Rear Seat
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Warranty Available
Warranty Included
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Lane Departure Warning
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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