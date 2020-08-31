Menu
Account
Sign In
Back

2015 Toyota Prius c

97,844 KM

Details Description Features

$13,887

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$13,887

+ taxes & licensing

Redline Motors

519-954-7788

Contact Seller
2015 Toyota Prius c

2015 Toyota Prius c

Watch This Vehicle

2015 Toyota Prius c

Location

Redline Motors

145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

519-954-7788

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$13,887

+ taxes & licensing

97,844KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5831330

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 97,844 KM

Vehicle Description

EXTRA SET OF WINTER TIRES & RIMS INCLUDED ***CARFAX CANADA VERIFIED*** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT SITUATIONS GOOD/BAD/SLOW/NO CREDIT, RATES START FROM ONLY 4.75% O.A.C...MAKE NO PAYMENTS FOR 90 DAYS WITH $0 DOWN O.A.C...TRADE INS WELCOME AND EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE!!! ONE OF THE BEST PRICED MODELS IN THE MARKET!!! NO HIDDEN FEES, COMES FULLY CERTIFIED AT NO ADDITIONAL COST...PLEASE STOP BY TO SEE THIS BEAUTIFUL VEHICLE, TAKE IT FOR A TEST DRIVE AND LET OUR EXPERIENCED ASSOCIATES HELP YOU THROUGHOUT YOUR PURCHASE...PLEASE VISIT US AT 145 OTTAWA ST SOUTH, KITCHENER ON, OR VISIT US ONLINE AT WWW.REDLINE-MOTORS.CA

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Split Rear Seat
Cloth Seats
Rear Bench Seat
Warranty Available
Warranty Included
Winter Tires
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Tire Pressure Monitor
Steel Wheels
Engine Immobilizer
Wheel Covers
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Redline Motors

2017 Honda CR-V Tour...
 70,861 KM
$25,887 + tax & lic
2018 Toyota Camry XL...
 56,679 KM
$28,887 + tax & lic
2017 Toyota Camry LE...
 85,480 KM
$20,887 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Redline Motors

Redline Motors

Redline Motors

145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

Call Dealer

519-954-XXXX

(click to show)

519-954-7788

Alternate Numbers
519-841-0189
Quick Links
Directions Website Inventory