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2016 Infiniti Q50

132,209 KM

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2016 Infiniti Q50

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AWD Red Sport 400.Navi.Camera.OneOwner.FullyLoaded

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2016 Infiniti Q50

AWD Red Sport 400.Navi.Camera.OneOwner.FullyLoaded

Location

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145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

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Certified

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132,209KM
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Excellent Condition
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  • Listing ID: 6059964

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 132,209 KM

Vehicle Description

ONE OWNER Q50 RED SPORT 400 DIRECTLY FROM INFINITI CANADA!!! HIGHLIGHT OPTIONS INCLUDE: INFINITI NAVIGATION SYSTEM - 360 VIEW CAMERA - BLIND SPOT MONITOR - INFINITI PARK ASSIST - ALL POWER OPTIONS AND SO MUCH MORE ***CARFAX CANADA VERIFIED*** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT SITUATIONS GOOD/BAD/SLOW/NO CREDIT, RATES START FROM ONLY 4.75% O.A.C...MAKE NO PAYMENTS FOR 90 DAYS WITH $0 DOWN O.A.C...TRADE INS WELCOME AND EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE!!! ONE OF THE BEST PRICED MODELS IN THE MARKET!!! NO HIDDEN FEES, COMES FULLY CERTIFIED AT NO ADDITIONAL COST...PLEASE STOP BY TO SEE THIS BEAUTIFUL VEHICLE, TAKE IT FOR A TEST DRIVE AND LET OUR EXPERIENCED ASSOCIATES HELP YOU THROUGHOUT YOUR PURCHASE...PLEASE VISIT US AT 145 OTTAWA ST SOUTH, KITCHENER ON, OR VISIT US ONLINE AT WWW.REDLINE-MOTORS.CA

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Anti-Theft System
Rearview Camera
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Proximity Key
Push Button Start
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Lumbar Support
Warranty Available
Warranty Included
Balance of Factory Warranty
Premium Sound System
Bluetooth
GPS Navigation
AM/FM CD Player
SiriusXM Radio

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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