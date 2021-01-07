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2016 Lexus ES 350

58,123 KM

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2016 Lexus ES 350

2016 Lexus ES 350

Executive.Navi.Cam.BlindSpot.ParkAssist.Radar.58Km

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2016 Lexus ES 350

Executive.Navi.Cam.BlindSpot.ParkAssist.Radar.58Km

Location

Redline Motors

145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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58,123KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6613001

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 58,123 KM

Vehicle Description

***COMING SOON*** EXECUTIVE PACKAGE WITH ONLY 57,000KM! BALANCE OF LEXUS FACTORY WARRANTY! TOP OF THE LINE DOESN'T GET ANY BETTER THAN THIS! ALL THE OPTIONS - MUST BE SEEN! HIGHLIGHT OPTIONS INCLDE: LEXUS NAVIGATION SYSTEM - BROWN LEATHER INTERIOR - MARK LEVINSON SOUND - LEXUS PARK ASSIST - PANORAMIC MOONROOF - BLIND SPOT MONITORS - LANE KEEP ASSIST - RADAR CRUISE CONTROL - SMART KEY WITH PUSH BUTTON START - ALL POWER OPTIONS AND SOO MUCH MORE ***CARFAX CANADA VERIFIED*** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT SITUATIONS GOOD/BAD/SLOW/NO CREDIT, RATES START FROM ONLY 4.75% O.A.C...MAKE NO PAYMENTS FOR 90 DAYS WITH $0 DOWN O.A.C...TRADE INS WELCOME AND EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE!!! ONE OF THE BEST PRICED MODELS IN THE MARKET!!! NO HIDDEN FEES, COMES FULLY CERTIFIED AT NO ADDITIONAL COST...PLEASE STOP BY TO SEE THIS BEAUTIFUL VEHICLE, TAKE IT FOR A TEST DRIVE AND LET OUR EXPERIENCED ASSOCIATES HELP YOU THROUGHOUT YOUR PURCHASE...PLEASE VISIT US AT145 OTTAWA ST SOUTH, KITCHENER ON, ORVISIT US ONLINE ATWWW.REDLINE-MOTORS.CA

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Proximity Key
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Alloy Wheels
Winter Tires
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Warranty Included
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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