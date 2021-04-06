2017 BMW X5

+ taxes & licensing
519-954-7788
145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2
519-954-7788
This vehicle is Safety Certified.
+ taxes & licensing
ONE OWNER DIRECTLY FROM BMW CANADA! HIGHLIGHT OPTIONS INCLUDE: BMW NAVIGATION SYSTEM - REVERSE & 360 CAMERA - HEADS UP DISPLAY - FRONT COLIIONS WARNING - BLIND SPOT MONITORS - LANE KEEP ASSIST & WARNING - SOFT CLOSE DOORS - PANORAMIC ROOF - POWER LEATHER HEATED SEATS - SMART KEY WITH PUSH BUTTON START - ALL POWER OPTIONS & MUCH MORE ***CARFAX CANADA VERIFIED*** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT SITUATIONS GOOD/BAD/SLOW/NO CREDIT, RATES START FROM ONLY 4.75% O.A.C...MAKE NO PAYMENTS FOR 90 DAYS WITH $0 DOWN O.A.C...TRADE INS WELCOME AND EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE! ONE OF THE BEST PRICED MODELS IN THE MARKET! NO HIDDEN FEES, COMES FULLY CERTIFIED AT NO ADDITIONAL COST...PLEASE STOP BY TO SEE THIS BEAUTIFUL VEHICLE, TAKE IT FOR A TEST DRIVE AND LET OUR EXPERIENCED ASSOCIATES HELP YOU THROUGHOUT YOUR PURCHASE...PLEASE VISIT US AT 145 OTTAWA ST SOUTH, KITCHENER ON, OR VISIT US ONLINE AT WWW.REDLINE-MOTORS.CA
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2