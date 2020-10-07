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2017 Honda Civic

54,493 KM

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2017 Honda Civic

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Location

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145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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54,493KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6059838

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 54,493 KM

Vehicle Description

ONE OWNER CIVIC LX WITH LOW KMS! HIGHLIGHT OPTIONS INCLUDE: APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO - REVERSE CAMERA - BLUETOOTH CONNECTIVITY - HEATED FRONT SEATS - UPGRADED ALLOY WHEELS - ALL POWER OPTIONS & MUCH MORE ***CARFAX CANADA VERIFIED*** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT SITUATIONS GOOD/BAD/SLOW/NO CREDIT, RATES START FROM ONLY 4.75% O.A.C...MAKE NO PAYMENTS FOR 90 DAYS WITH $0 DOWN O.A.C...TRADE INS WELCOME AND EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE!!! ONE OF THE BEST PRICED MODELS IN THE MARKET!!! NO HIDDEN FEES, COMES FULLY CERTIFIED AT NO ADDITIONAL COST...PLEASE STOP BY TO SEE THIS BEAUTIFUL VEHICLE, TAKE IT FOR A TEST DRIVE AND LET OUR EXPERIENCED ASSOCIATES HELP YOU THROUGHOUT YOUR PURCHASE...PLEASE VISIT US AT 145 OTTAWA ST SOUTH, KITCHENER ON, OR VISIT US ONLINE AT WWW.REDLINE-MOTORS.CA

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
AM/FM CD Player
Android Auto
Apple CarPlay
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Split Rear Seat
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Warranty Available
Warranty Included
Balance of Factory Warranty
Engine Immobilizer
Back-Up Camera
Telematics
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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