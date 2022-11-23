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2017 Infiniti QX60

79,467 KM

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$30,880

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2017 Infiniti QX60

2017 Infiniti QX60

AWD Navigation 360Camera TV/DVD Highly Optioned

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2017 Infiniti QX60

AWD Navigation 360Camera TV/DVD Highly Optioned

Location

Redline Motors

145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

519-954-7788

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$30,880

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79,467KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9394705

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 79,467 KM

Vehicle Description

THIS ONE OWNER INFINITI QX60 COMES EQUIPPED WITH THESE OPTIONS

 

 

DEALER CERTIFIED PRE-OWNED, NAVIGATION SYTEM, BACK-UP CAMERA, RADAR CRUISE CONTROL, LANE KEEP ASSIST, AIR CONDITIONING, 20 ALLOY WHEELS, HEATED & COOLED SEATS, POWER SEATS, TILT STEERING WHEEL, STEERING RADIO CONTROLS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, TRACTION CONTROL, POWER MIRRORS.

 

 

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HISTORY: FREE CARFAX REPORT INCLUDED.

 

 

EXTENDED WARRANTY: AVAILABLE

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Warranty Included
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Apple CarPlay
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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