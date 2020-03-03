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2017 Lexus RX 350

AWD.Executive.Navigation.360 Camera.HeadsUpDisplay

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2017 Lexus RX 350

AWD.Executive.Navigation.360 Camera.HeadsUpDisplay

Location

Redline Motors

145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

519-954-7788

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$38,880

+ taxes & licensing

  • 69,993KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4758279
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

ONE OWNER RX 350 WITH EXECUTIVE PACKAGE! BALANCE OF LEXUS FACTORY WARRANTY! TOP OF THE LINE DOESN'T GET ANY BETTER THAN THIS! ALL THE OPTIONS - MUST BE SEEN! HIGHLIGHT OPTIONS INCLDE: LEXUS NAVIGATION SYSTEM - 360 ALL AROUND CAMERAS - LEXUS PARK ASSIST - PANORAMIC MOONROOF - HEADS UP DISPLAY - MARK LEVINSON SOUND SYSTEM - POWER FRONT & REAR SEATS - HEATED & COOLED SEATS - BLIND SPOT MONITORS - LANE KEEP ASSIST - RADAR CRUISE CONTROL - SMART KEY WITH PUSH BUTTON START - ALL POWER OPTIONS AND SOO MUCH MORE ***CARFAX CANADA VERIFIED*** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT SITUATIONS GOOD/BAD/SLOW/NO CREDIT, RATES START FROM ONLY 4.75% O.A.C...MAKE NO PAYMENTS FOR 90 DAYS WITH $0 DOWN O.A.C...TRADE INS WELCOME AND EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE!!! ONE OF THE BEST PRICED MODELS IN THE MARKET!!! NO HIDDEN FEES, COMES FULLY CERTIFIED AT NO ADDITIONAL COST...PLEASE STOP BY TO SEE THIS BEAUTIFUL VEHICLE, TAKE IT FOR A TEST DRIVE AND LET OUR EXPERIENCED ASSOCIATES HELP YOU THROUGHOUT YOUR PURCHASE...PLEASE VISIT US AT 145 OTTAWA ST SOUTH, KITCHENER ON, OR VISIT US ONLINE AT WWW.REDLINE-MOTORS.CA

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Rear Side Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Trunk
  • Power Liftgate
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
  • Heated Steering Wheel
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Mirror Memory
  • Proximity Key
  • Push Button Start
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
  • Android Auto
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Split Rear Seat
  • Seat Memory
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Passenger Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
  • Cooled Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
  • Warranty Included
  • Balance of Factory Warranty
Trim
  • Leather Steering Wheel
  • Woodgrain Interior Trim
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Wheel Locks
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Power Folding Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Lane Departure Warning
  • Keyless Start
  • Knee Air Bag
  • Heated Rear Seat(s)
  • Bluetooth Connection
  • Blind Spot Monitor
  • Headlights-Auto-Leveling
  • Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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