2017 Mercedes-Benz C-Class

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145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2
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ONE OWNER C43 AMG PACKAGE! BALANCE! HIGHLY OPTIONED!
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