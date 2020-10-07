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2017 Mercedes-Benz C300

42,875 KM

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2017 Mercedes-Benz C300

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Location

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145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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42,875KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5836986

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 42,875 KM

Vehicle Description

ONE OWNER LEASE RETURN FROM MERCEDES-BENZ CANADA! BALANCE OF MB FACTORY WARRANTY! HIGHLIGHT OPTIONS INCLUDE: AMG STYLING PACKAGE - MB NAVIGATION SYSTEM - REVERSE CAMERA - BURMESTER SOUND - PANORAMIC ROOF - PARK ASSIST - BLIND SPOT MONITORS - INTELLIGENT LIGHTING - HEATED LEATHER SEATS - SMART KEY WITH PUSH BUTTON START - ALL POWER OPTIONS & MUCH MUCH MORE ***CARFAX CANADA VERIFIED*** FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT SITUATIONS GOOD/BAD/SLOW/NO CREDIT, RATES START FROM ONLY 4.75% O.A.C...MAKE NO PAYMENTS FOR 90 DAYS WITH $0 DOWN O.A.C...TRADE INS WELCOME AND EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE!!! ONE OF THE BEST PRICED MODELS IN THE MARKET!!! NO HIDDEN FEES, COMES FULLY CERTIFIED AT NO ADDITIONAL COST...PLEASE STOP BY TO SEE THIS BEAUTIFUL VEHICLE, TAKE IT FOR A TEST DRIVE AND LET OUR EXPERIENCED ASSOCIATES HELP YOU THROUGHOUT YOUR PURCHASE...PLEASE VISIT US AT 145 OTTAWA ST SOUTH, KITCHENER ON, OR VISIT US ONLINE AT WWW.REDLINE-MOTORS.CA

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Warranty Included
Balance of Factory Warranty
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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