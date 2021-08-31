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2018 Lexus IS 300

57,753 KM

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2018 Lexus IS 300

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Location

Redline Motors

145 Ottawa Street South, Kitchener, ON N2G 3T2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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57,753KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7833681

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Red
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 57,753 KM

Vehicle Description

ONE OWNER OFF LEASE FROM LEXUS CANADA! BALANCE OF LEXUS FACTORY WARRANTY!

HIGHLIGHT OPTIONS INCLUDE: LEXUS NAVIGATION SYSTEM - BACK UP CAMERA - RED INTERIOR - BLIND SPOT MONITORS - RADAR CRUISE CONTROL - POWER HEATED AND COOLED LEATHER SEATS - HEATED STEERING WHEEL - LANE KEEP ASSIST - SMART KEY WITH PUSH BUTTON START - ALL POWER OPTIONS & MUCH MORE...

***CARFAX CANADA VERIFIED***

FINANCING AVAILABLE FOR ALL CREDIT SITUATIONS GOOD/BAD/SLOW/NO CREDIT, RATES START FROM ONLY 4.75% O.A.C... MAKE NO PAYMENTS FOR 90 DAYS WITH $0 DOWN O.A.C... NO HIDDEN FEES! EXTENDED WARRANTY OPTIONS AVAILABLE!

PLEASE STOP BY TO SEE THIS BEAUTIFUL VEHICLE, TAKE IT FOR A TEST DRIVE AND LET OUR EXPERIENCED ASSOCIATES HELP YOU THROUGHOUT YOUR PURCHASE...PLEASE VISIT US AT 145 OTTAWA ST SOUTH, KITCHENER ON, OR VISIT US ONLINE AT WWW.REDLINE-MOTORS.CA

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Keyless Entry
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Warranty Available
Warranty Included
Balance of Factory Warranty
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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