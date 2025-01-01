Menu
2019 Kia Sportage

124,349 KM

Details Features

$15,995

+ taxes & licensing
2019 Kia Sportage

LX

13058417

2019 Kia Sportage

LX

Location

Vendora Credit Inc

450 Belmont Avenue West, Kitchener, ON N2M 1N3

519-829-5628

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$15,995

+ taxes & licensing

Used
124,349KM
VIN KNDPM3AC0K7538723

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # C8723
  • Mileage 124,349 KM

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Vendora Credit Inc

Vendora Credit Inc

450 Belmont Avenue West, Kitchener, ON N2M 1N3

Call Dealer

519-829-XXXX

(click to show)

519-829-5628

$15,995

+ taxes & licensing>

Vendora Credit Inc

519-829-5628

2019 Kia Sportage