Menu
Account
Sign In

2011 Hyundai Elantra

Limited

Watch This Vehicle

2011 Hyundai Elantra

Limited

Location

South West Auto Group

1210 Wharncliffe Rd S, London, ON N6L 1K3

519-668-7111

  1. 1579631682
  2. 1579631682
  3. 1579631682
  4. 1579631682
  5. 1579631682
  6. 1579631682
  7. 1579631682
  8. 1579631682
  9. 1579631682
  10. 1579631682
  11. 1579631682
  12. 1579631682
Contact Seller

$4,995

+ taxes & licensing

  • 201,143KM
  • Used
  • Good Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4476204
  • Stock #: 1996
  • VIN: 5NPDH4AE9BH013282
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

((ASK US HOW TO FULLY PROTECT YOUR INVESTMENT, AND PAYMENTS))... RATES AS LOW AS 3.99 % (oac), with AFFORDABLE PAYMENTS FOR ANY BUDGETS. ALL CREDIT SITUATIONS WELCOMED, CONTACT US AND LETS MAKE A DEAL!!! ****** GREAT CREDIT ****** GOOD CREDIT ****** BAD CREDIT ****** SECOND CHANCE CREDIT ****** NO CREDIT ****** REPO'S ****** DIVORCE ****** BANKRUPTCY ****** PENSION & DISABILITY ****** SLOW/LATE PAYMENTS ****** COLLECTIONS WE DO IT ALL !!!... ***** SAVE THOUSANDS, AND BUY WITH CONFIDENCE ***** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **** TOP QUALITY PRE-OWNED VEHICLES **** TOP QUALITY USED CARS **** TOP QUALITY SERVICE **** TOP QUALITY FINANCING **** TOP QUALITY PRE-OWNED INVENTORY **** TOP QUALITY TRUCKS **** TOP QUALITY VAN'S **** TOP QUALITY SUV's **** TOP QUALITY CAR'S SAFE AND SECURE LOANS, step by step explanation. APPLY ONLINE TO GET YOUR EASY, STRESS FREE LOAN. ***http://www.southwestautogroup.ca/*** OUR TEAM OF PROFESSIONALS WORK HAND AND HAND WITH SOME OF THE TOP LENDERS IN CANADA TO GUARANTEE OUR CUSTOMERS THE BEST RATES OUT THERE!!!

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Bucket Seats
  • Leather Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Aluminum Wheels
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Navigation System
  • Back-Up Camera
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Heated Rear Seat(s)
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From South West Auto Group

1996 Ford F-150
 282,782 KM
$1,855 + tax & lic
2010 Hyundai Genesis...
 168,290 KM
$7,995 + tax & lic
2011 Mercedes-Benz E...
 104,692 KM
$12,995 + tax & lic
South West Auto Group

South West Auto Group

1210 Wharncliffe Rd S, London, ON N6L 1K3

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

519-668-XXXX

(click to show)

519-668-7111

Send A Message