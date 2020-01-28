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2013 Ford F-150

STX*LIFTED*FUN TRUCK

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2013 Ford F-150

STX*LIFTED*FUN TRUCK

Location

South West Auto Group

1210 Wharncliffe Rd S, London, ON N6L 1K3

519-668-7111

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$20,995

+ taxes & licensing

  • 99,685KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4574385
  • Stock #: 2016
  • VIN: 1FTEX1CM6DKD38714
Exterior Colour
Red
Interior Colour
Gray
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Flex Fuel
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
2-door
Passengers
6

Certified

This vehicle is Safety Certified.

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Power Options
  • Power Steering
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • Satellite Radio
  • Auxiliary Audio Input
Exterior
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Seating
  • Cloth Seats
  • Driver Adjustable Lumbar
Convenience
  • Passenger Vanity Mirror
  • Front Reading Lamps
  • Power Outlet
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Transmission Overdrive Switch
  • Conventional Spare Tire

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