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2014 GMC Sierra 1500

4X4*DRIVES AWESOME*

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2014 GMC Sierra 1500

4X4*DRIVES AWESOME*

Location

South West Auto Group

1210 Wharncliffe Rd S, London, ON N6L 1K3

519-668-7111

  1. 1583169778
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$20,995

+ taxes & licensing

  • 123,617KM
  • Used
  • Good Condition
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  • Listing ID: 4674120
  • Stock #: 2026
  • VIN: 1GTV2TECXEZ387731
Exterior Colour
Anthracite
Interior Colour
Gray
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Flex Fuel
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
Passengers
6

Certified

This vehicle is Safety Certified.

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Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Tow Hooks
  • Passenger Vanity Mirror
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • MP3 Player
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Split Bench Seat
  • Rear Bench Seat
Exterior
  • Tire Pressure Monitor
  • Steel Wheels

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