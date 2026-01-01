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Used 2014 Hyundai Santa Fe Sport Premium for sale in London, ON

2014 Hyundai Santa Fe Sport

186,054 KM

Details Features

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2014 Hyundai Santa Fe Sport

Premium

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2014 Hyundai Santa Fe Sport

Premium

Location

Tiger Auto Sales Ltd.

2275 Dundas St. East, Unit A, London, ON N5V 1R4

519-659-7111

  1. 1783708847926
  2. 1783708848440
  3. 1783708848870
  4. 1783708849302
  5. 1783708849736
  6. 1783708850150
  7. 1783708850573
  8. 1783708851081
  9. 1783708851596
  10. 1783708852033
  11. 1783708852496
  12. 1783708852927
  13. 1783708853394
  14. 1783708853820
  15. 1783708854289
  16. 1783708854705
  17. 1783708855105
  18. 1783708855524
  19. 1783708855991
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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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Used
186,054KM
VIN 5XYZU3LB9EG203741

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 1017
  • Mileage 186,054 KM

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Comfort

Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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Tiger Auto Sales Ltd.

Tiger Auto Sales Ltd.

Primary

2275 Dundas St. East, Unit A, London, ON N5V 1R4
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

519-659-XXXX

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519-659-7111

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Tiger Auto Sales Ltd.

519-659-7111

2014 Hyundai Santa Fe Sport