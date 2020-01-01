Menu
Account
Sign In

2014 RAM 1500

BIG HORN*BACKUP CAM*4X4*ECO DIESEL

Watch This Vehicle

2014 RAM 1500

BIG HORN*BACKUP CAM*4X4*ECO DIESEL

Location

South West Auto Group

1210 Wharncliffe Rd S, London, ON N6L 1K3

519-668-7111

  1. 1580237496
  2. 1580237496
  3. 1580237496
  4. 1580237496
  5. 1580237496
  6. 1580237496
  7. 1580237496
  8. 1580237496
  9. 1580237496
  10. 1580237496
  11. 1580237496
  12. 1580237496
  13. 1580237496
Contact Seller

$19,995

+ taxes & licensing

  • 186,065KM
  • Used
  • Good Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4507491
  • Stock #: 2008
  • VIN: 1C6RR7LM9ES345969
Exterior Colour
Red
Interior Colour
Black
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Diesel
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

Certified

This vehicle is Safety Certified.

((ASK US HOW TO FULLY PROTECT YOUR INVESTMENT, AND PAYMENTS))... RATES AS LOW AS 3.99 % (oac), with AFFORDABLE PAYMENTS FOR ANY BUDGETS. ALL CREDIT SITUATIONS WELCOMED, CONTACT US AND LETS MAKE A DEAL!!! ****** GREAT CREDIT ****** GOOD CREDIT ****** BAD CREDIT ****** SECOND CHANCE CREDIT ****** NO CREDIT ****** REPO'S ****** DIVORCE ****** BANKRUPTCY ****** PENSION & DISABILITY ****** SLOW/LATE PAYMENTS ****** COLLECTIONS WE DO IT ALL !!!... ***** SAVE THOUSANDS, AND BUY WITH CONFIDENCE ***** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **** TOP QUALITY PRE-OWNED VEHICLES **** TOP QUALITY USED CARS **** TOP QUALITY SERVICE **** TOP QUALITY FINANCING **** TOP QUALITY PRE-OWNED INVENTORY **** TOP QUALITY TRUCKS **** TOP QUALITY VAN'S **** TOP QUALITY SUV's **** TOP QUALITY CAR'S SAFE AND SECURE LOANS, step by step explanation. APPLY ONLINE TO GET YOUR EASY, STRESS FREE LOAN. ***http://www.southwestautogroup.ca/*** OUR TEAM OF PROFESSIONALS WORK HAND AND HAND WITH SOME OF THE TOP LENDERS IN CANADA TO GUARANTEE OUR CUSTOMERS THE BEST RATES OUT THERE!!

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
Exterior
  • Daytime Running Lights
  • Chrome Wheels
  • Tire Pressure Monitor
  • Running Boards/Side Steps
Trim
  • Leather Steering Wheel
Windows
  • Privacy Glass
Seating
  • Cloth Seats
  • Rear Bench Seat
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Turbocharged
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Power Folding Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From South West Auto Group

2016 Hyundai Santa F...
 152,657 KM
$14,995 + tax & lic
2014 Mitsubishi Lanc...
 108,040 KM
$11,995 + tax & lic
2016 Nissan Altima S...
 126,926 KM
$13,995 + tax & lic
South West Auto Group

South West Auto Group

1210 Wharncliffe Rd S, London, ON N6L 1K3

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

519-668-XXXX

(click to show)

519-668-7111

Send A Message