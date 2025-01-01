$17,991+ taxes & licensing
2015 Jeep Grand Cherokee
LIMITED 4WD
Location
Downtown Motor Products
744 York Street, London, ON N5W 2S8
519-601-7474
Certified
This vehicle is Safety Certified.
Used
147,000KM
Excellent Condition
VIN 1C4RJFBG9FC759349
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 147,000 KM
Vehicle Features
Packages
Interior
Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Panoramic Sunroof
Power Liftgate
Privacy Glass
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Seating
Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Comfort
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering
Warranty
Warranty Available
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
