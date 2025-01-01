Menu
Account
Sign In

2015 Jeep Grand Cherokee

147,000 KM

Details Features

$17,991

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2015 Jeep Grand Cherokee

LIMITED 4WD

Watch This Vehicle
13121744

2015 Jeep Grand Cherokee

LIMITED 4WD

Location

Downtown Motor Products

744 York Street, London, ON N5W 2S8

519-601-7474

  1. 1761771433294
  2. 1761771433781
  3. 1761771434197
  4. 1761771434653
  5. 1761771435056
  6. 1761771435491
  7. 1761771435960
  8. 1761771436446
  9. 1761771436848
  10. 1761771437275
  11. 1761771437706
  12. 1761771438152
  13. 1761771438654
  14. 1761771439077
  15. 1761771439530
  16. 1761771439983
  17. 1761771440408
  18. 1761771440830
  19. 1761771441254
  20. 1761771441653
  21. 1761771442134
  22. 1761771442549
  23. 1761771442976
  24. 1761771443397
  25. 1761771443783
  26. 1761771444181
  27. 1761771444560
  28. 1761771445000
  29. 1761771445422
  30. 1761771445861
  31. 1761771446258
  32. 1761771446674
  33. 1761771447075
  34. 1761771447483
  35. 1761771447891
  36. 1761771448404
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$17,991

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
147,000KM
Excellent Condition
VIN 1C4RJFBG9FC759349

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 147,000 KM

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Panoramic Sunroof
Power Liftgate
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Downtown Motor Products

Used 2017 Porsche Cayenne Platinum Edition AWD for sale in London, ON
2017 Porsche Cayenne Platinum Edition AWD 112,000 KM $28,991 + tax & lic
Used 2018 BMW X2 XDRIVE28I AWD for sale in London, ON
2018 BMW X2 XDRIVE28I AWD 74,000 KM $22,991 + tax & lic
Used 2016 BMW X6 AWD xDrive35i for sale in London, ON
2016 BMW X6 AWD xDrive35i 87,000 KM $28,991 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Downtown Motor Products

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Downtown Motor Products

Downtown Motor Products

744 York Street, London, ON N5W 2S8

Call Dealer

519-601-XXXX

(click to show)

519-601-7474

Quick Links
Directions Website Inventory
$17,991

+ taxes & licensing>

Downtown Motor Products

519-601-7474

2015 Jeep Grand Cherokee