$CALL+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
2017 Ford Fusion
Titanium
2017 Ford Fusion
Titanium
Location
Tiger Auto Sales Ltd.
2275 Dundas St. East, Unit A, London, ON N5V 1R4
519-659-7111
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$CALL
+ taxes & licensing
Actions
Used
122,382KM
VIN 3FA6P0D98HR375909
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 122,382 KM
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Heated Mirrors
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Comfort
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Tiger Auto Sales Ltd.
2008 Subaru Outback 2.5I, LIMITED PKG, LEATHER, ONLY 94KMS, CERT 94,022 KM $7,495 + tax & lic
2008 Kia Sedona EX, MINIVAN, 7 PASSENGER, LEATHER, LOADED, AS IS 183,799 KM $3,495 + tax & lic
2012 Subaru Impreza 2.0i, HATCH, ONLY 59,000KMS, LOW KMS, AUTO, CERT 59,883 KM $10,995 + tax & lic
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email Tiger Auto Sales Ltd.
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Tiger Auto Sales Ltd.
Primary
2275 Dundas St. East, Unit A, London, ON N5V 1R4
Member UCDA Member
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
519-659-XXXX(click to show)
$CALL
+ taxes & licensing>
Tiger Auto Sales Ltd.
519-659-7111
2017 Ford Fusion