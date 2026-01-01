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Used 2017 Ford Fusion Titanium for sale in London, ON

2017 Ford Fusion

122,382 KM

Details Features

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2017 Ford Fusion

Titanium

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14432950

2017 Ford Fusion

Titanium

Location

Tiger Auto Sales Ltd.

2275 Dundas St. East, Unit A, London, ON N5V 1R4

519-659-7111

  1. 1783994404171
  2. 1783994396403
  3. 1783994395926
  4. 1783994398647
  5. 1783994400039
  6. 1783994399145
  7. 1783994397780
  8. 1783994399572
  9. 1783994398228
  10. 1783994401462
  11. 1783994397321
  12. 1783994400500
  13. 1783994396860
  14. 1783994400937
  15. 1783994402477
  16. 1783994402943
  17. 1783994403669
  18. 1783994404624
  19. 1783994401983
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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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Used
122,382KM
VIN 3FA6P0D98HR375909

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 122,382 KM

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Tiger Auto Sales Ltd.

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Tiger Auto Sales Ltd.

Tiger Auto Sales Ltd.

Primary

2275 Dundas St. East, Unit A, London, ON N5V 1R4
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

519-659-XXXX

(click to show)

519-659-7111

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+ taxes & licensing>

Tiger Auto Sales Ltd.

519-659-7111

2017 Ford Fusion