READY FOR PRODUCTION- 2020 Dodge Grand Caravan SXT Plus, Billet Silver Metallic, Black Cloth Interior, 3.6L Pentastar VVT V6 engine, FWD.

Please note all photos prior to Conversion.  Personal Use, No Accidents.

CANADIAN MANUFACTERED- Goldline Rear Entry Wheelchair Accessible Conversion. Manual Bi-Fold Wheelchair Ramp, Electronic Front Wheelchair Restraints. 56 Entry Height, 58 Interior Height. 3 Year, 60,000 km Conversion Warranty.

Financing and Funding Information Available.

Contact our Experienced Mobility Consultants for Further Information.

Your Mobility- Our Motivation

www.goldlinemobility.com

2020 Dodge Grand Caravan

42,650 KM

$CALL

+ taxes & licensing
2020 Dodge Grand Caravan

SXT

13113896

2020 Dodge Grand Caravan

SXT

Location

Goldline Mobility and Conversions

762 Industrial Road, London, ON N5V 3N7

519-453-0480

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Used
42,650KM
Excellent Condition
VIN 2C4RDGBG8LR191689

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Wheelchair Accessible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # DGC-801
  • Mileage 42,650 KM

Vehicle Description

READY FOR PRODUCTION- 2020 Dodge Grand Caravan SXT Plus, Billet Silver Metallic, Black Cloth Interior, 3.6L Pentastar VVT V6 engine, FWD.

Please note all photos prior to Conversion.  Personal Use, No Accidents.

CANADIAN MANUFACTERED- Goldline Rear Entry Wheelchair Accessible Conversion. Manual Bi-Fold Wheelchair Ramp, Electronic Front Wheelchair Restraints. 56" Entry Height, 58" Interior Height. 3 Year, 60,000 km Conversion Warranty.

Financing and Funding Information Available.

Contact our Experienced Mobility Consultants for Further Information.

Your Mobility- Our Motivation

www.goldlinemobility.com

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Media / Nav / Comm

DVD / Entertainment
CD Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio

Exterior

Daytime Running Lights

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Knee Air Bag

Goldline Mobility and Conversions

Goldline Mobility and Conversions

762 Industrial Road, London, ON N5V 3N7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

$CALL

+ taxes & licensing>

Goldline Mobility and Conversions

519-453-0480

2020 Dodge Grand Caravan