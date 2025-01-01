$CALL+ taxes & licensing
2020 Dodge Grand Caravan
SXT
Location
Goldline Mobility and Conversions
762 Industrial Road, London, ON N5V 3N7
519-453-0480
Certified
$CALL
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style Wheelchair Accessible
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # DGC-801
- Mileage 42,650 KM
Vehicle Description
READY FOR PRODUCTION- 2020 Dodge Grand Caravan SXT Plus, Billet Silver Metallic, Black Cloth Interior, 3.6L Pentastar VVT V6 engine, FWD.
Please note all photos prior to Conversion. Personal Use, No Accidents.
CANADIAN MANUFACTERED- Goldline Rear Entry Wheelchair Accessible Conversion. Manual Bi-Fold Wheelchair Ramp, Electronic Front Wheelchair Restraints. 56" Entry Height, 58" Interior Height. 3 Year, 60,000 km Conversion Warranty.
Financing and Funding Information Available.
Contact our Experienced Mobility Consultants for Further Information.
Your Mobility- Our Motivation
www.goldlinemobility.com
