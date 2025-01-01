Menu
2012 Toyota RAV4

128,000 KM

Details Features

$11,995

+ taxes & licensing
2012 Toyota RAV4

I4

13319657

2012 Toyota RAV4

I4

Location

Patterson Auto Sales

13649 Highway 62, Madoc, ON K0K 2K0

613-473-4000

$11,995

+ taxes & licensing

Used
128,000KM
Other / Unsure Condition
VIN 2T3ZF4DV1CW121347

Vehicle Details

  • Exterior Colour Pacific Blue Metallic
  • Interior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 128,000 KM

Vehicle Features

Exterior

Spoiler

Interior

Tachometer

Additional Features

abs_brakes
air_conditioning
cruise_control
traction_control
keyless_entry
Power_Brakes
Power_Windows
Power_Mirrors
Power_Locks
Tilt_Steering
Trip_Computer
Limited_Slip_Differential
Steering_Mounted_Controls
Telescopic_Steering_Column
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Electronic_Brake_Assistance
Vehicle_Stability_Control
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Child_Safety_Door_Locks
Vehicle_Anti_Theft
Automatic_Headlights
Rear_Wiper
Pulse_Wiper
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Steel_Wheels
Interval_Wipers
Second_Row_Folding_Seat
Cargo_Area_TieDown
Front_Air_Dam
Second_Row_Removable_Seat

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Patterson Auto Sales

Used 2019 Volkswagen Golf S for sale in Madoc, ON
2019 Volkswagen Golf S 183,000 KM $11,995 + tax & lic
Used 2015 Jeep Renegade Sport for sale in Madoc, ON
2015 Jeep Renegade Sport 86,000 KM $12,995 + tax & lic
Used 2017 Nissan Pathfinder SL 4WD for sale in Madoc, ON
2017 Nissan Pathfinder SL 4WD 77,000 KM $16,995 + tax & lic

Patterson Auto Sales

Patterson Auto Sales

13649 Highway 62, Madoc, ON K0K 2K0
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

613-473-XXXX

(click to show)

613-473-4000

