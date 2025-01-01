$11,995+ taxes & licensing
2012 Toyota RAV4
I4
Location
Patterson Auto Sales
13649 Highway 62, Madoc, ON K0K 2K0
613-473-4000
$11,995
+ taxes & licensing
Used
128,000KM
Other / Unsure Condition
VIN 2T3ZF4DV1CW121347
Vehicle Details
- Exterior Colour Pacific Blue Metallic
- Interior Colour Grey
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 128,000 KM
Vehicle Features
Exterior
Spoiler
Interior
Tachometer
Additional Features
abs_brakes
air_conditioning
cruise_control
traction_control
keyless_entry
Power_Brakes
Power_Windows
Power_Mirrors
Power_Locks
Tilt_Steering
Trip_Computer
Limited_Slip_Differential
Steering_Mounted_Controls
Telescopic_Steering_Column
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Electronic_Brake_Assistance
Vehicle_Stability_Control
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Child_Safety_Door_Locks
Vehicle_Anti_Theft
Automatic_Headlights
Rear_Wiper
Pulse_Wiper
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Steel_Wheels
Interval_Wipers
Second_Row_Folding_Seat
Cargo_Area_TieDown
Front_Air_Dam
Second_Row_Removable_Seat
Email Patterson Auto Sales
Patterson Auto Sales
13649 Highway 62, Madoc, ON K0K 2K0
Call Dealer
613-473-XXXX(click to show)
2012 Toyota RAV4