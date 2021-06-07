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2015 Chevrolet Cruze

136,982 KM

Details Description Features

$7,950

+ tax & licensing
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Reliance Auto

289-937-2764

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2015 Chevrolet Cruze

2015 Chevrolet Cruze

1LT

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2015 Chevrolet Cruze

1LT

Location

Reliance Auto

8215 Lawson Rd #203, Milton, ON L9T 5E5

289-937-2764

  1. 1626115272
  2. 1626115280
  3. 1626115280
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  12. 1626115316
  13. 1626115316
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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$7,950

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136,982KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7327982
  • Stock #: 2951
  • VIN: 1G1PC5SB7F7222951

Vehicle Details

  • Exterior Colour Brown
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 136,982 KM

Vehicle Description

VERY WELL MAINTAINED LOW KMS 2015 CHEVROLET CRUZE 1LT SEDAN ACCIDENT-FREE IN EXCELLENT CONDITION INSIDE OUTSIDE  SAFETY CERTIFICATION INCLUDED!......CERTIFIED...... 

 

THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH MULTIPLE POINTS INSPECTION (SAFETY CERTIFICATION INCLUDED NO EXTRA CHARGE) WITH A FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGES TO YOU.

 

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Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Tire Pressure Monitor
Engine Immobilizer
Wheel Covers
Back-Up Camera
Turbocharged
Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag
Transmission Overdrive Switch
Bluetooth Connection
WiFi Hotspot

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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