2019 Honda Accord
Touring
Reliance Auto Inc
8215 Lawson Rd #203, Milton, ON L9T 5E5
647-281-2241
This vehicle is Safety Certified.
$17,850
+ taxes & licensing
149,523KM
VIN 1HGCV1F92KA806821
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 149,523 KM
Vehicle Description
In great shape and condition,Rebuilt title,Top of the line,service record ,Automatic Transmission, AC, Heating,very well maintained,Leather seats,Navigation,power seats,Heated seats,Powe seats,Sunroof,Alloys,cruise control, power Windows,Power Lock, Keyless entry,etc....vehicle is being sold certified.....6 month Premium special warranty included ....Price $17850 plus tax plus licensing fee...please call or text for more information....view and test drive by appointment only.
Vehicle Features
Interior
Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Comfort
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Heads-Up Display
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Active suspension
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Reliance Auto Inc
8215 Lawson Rd #203, Milton, ON L9T 5E5
647-281-2241
Alternate Numbers289-937-2764
