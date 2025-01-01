Menu
Account
Sign In
<div>In great shape and condition,Rebuilt title,Top of the line,service record ,Automatic Transmission, AC, Heating,very well maintained,Leather seats,Navigation,power seats,Heated seats,Powe seats,Sunroof,Alloys,cruise control, power Windows,Power Lock, Keyless entry,etc....vehicle is being sold certified.....6 month Premium special warranty included ....Price $17850 plus tax plus licensing fee...please call or text for more information....view and test drive by appointment only.</div><div><br></div><div> RELIANCE AUTO </div><div>8215 LAWSON <span style=font-size: 1em;>ROAD </span></div><div><span style=font-size: 1em;> MILTON ONTARIO </span></div>

2019 Honda Accord

149,523 KM

Details Description Features

$17,850

+ taxes & licensing
Make it Yours

2019 Honda Accord

Touring

Watch This Vehicle
13069693

2019 Honda Accord

Touring

Location

Reliance Auto Inc

8215 Lawson Rd #203, Milton, ON L9T 5E5

647-281-2241

  1. 1760294023
  2. 1760294023
  3. 1760294023
  4. 1760294023
  5. 1760294023
  6. 1760294023
  7. 1760294023
  8. 1760294023
  9. 1760294023
  10. 1760294023
  11. 1760294023
  12. 1760294023
  13. 1760294023
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$17,850

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
149,523KM
VIN 1HGCV1F92KA806821

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 149,523 KM

Vehicle Description

In great shape and condition,Rebuilt title,Top of the line,service record ,Automatic Transmission, AC, Heating,very well maintained,Leather seats,Navigation,power seats,Heated seats,Powe seats,Sunroof,Alloys,cruise control, power Windows,Power Lock, Keyless entry,etc....vehicle is being sold certified.....6 month Premium special warranty included ....Price $17850 plus tax plus licensing fee...please call or text for more information....view and test drive by appointment only.

RELIANCE AUTO 8215 LAWSON ROAD  MILTON ONTARIO 

Vehicle Features

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Heads-Up Display
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Active suspension
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Reliance Auto Inc

Used 2019 Honda Accord Touring for sale in Milton, ON
2019 Honda Accord Touring 149,523 KM $17,850 + tax & lic
Used 2010 Mazda MAZDA6 GS for sale in Milton, ON
2010 Mazda MAZDA6 GS 141,950 KM $6,500 + tax & lic
Used 2013 Chevrolet Cruze LT Turbo for sale in Milton, ON
2013 Chevrolet Cruze LT Turbo 138,352 KM $6,500 + tax & lic

Email Reliance Auto Inc

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Reliance Auto Inc

Reliance Auto Inc

8215 Lawson Rd #203, Milton, ON L9T 5E5

Call Dealer

647-281-XXXX

(click to show)

647-281-2241

Alternate Numbers
289-937-2764
Quick Links
Directions Website Inventory
$17,850

+ taxes & licensing>

Reliance Auto Inc

647-281-2241

2019 Honda Accord