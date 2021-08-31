Menu
Account
Sign In
Back

2004 Honda Accord

122,000 KM

Details Description

$5,650

+ tax & licensing
Make it Yours
$5,650

+ taxes & licensing

Rahman Motors

416-505-3554

Contact Seller
2004 Honda Accord

2004 Honda Accord

2dr Cpe EX-L V6 Auto w/Lthr

Watch This Vehicle

2004 Honda Accord

2dr Cpe EX-L V6 Auto w/Lthr

Location

Rahman Motors

6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

416-505-3554

  1. 7992390
  2. 7992390
  3. 7992390
  4. 7992390
  5. 7992390
  6. 7992390
  7. 7992390
  8. 7992390
  9. 7992390
  10. 7992390
  11. 7992390
  12. 7992390
  13. 7992390
  14. 7992390
  15. 7992390
  16. 7992390
  17. 7992390
  18. 7992390
  19. 7992390
  20. 7992390
  21. 7992390
  22. 7992390
  23. 7992390
  24. 7992390
  25. 7992390
Contact Seller

$5,650

+ taxes & licensing

122,000KM
Used
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7992390
  • Stock #: 800936
  • VIN: 1HGCM82594A800936

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Mileage 122,000 KM

Vehicle Description

2004 HONDA ACCORD EX-L W/LTHR, ONLY 122K!, FULLY LOADED, AUTOMATIC, 2 DOOR, LEATHER INTERIOR, SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEAT, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, RADIO, CD PLAYER, A/C, ALLOY RIMS, EXTRA SET OF WINTER TIRES ON STEEL RIMS, NO ACCIDENTS (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.CALL AT 416-505-3554VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COMRAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Rahman Motors

2005 Cadillac CTS 4d...
 138,000 KM
$5,699 + tax & lic
2004 Honda Accord 2d...
 122,000 KM
$5,650 + tax & lic
2008 Saturn Astra 5d...
 75,000 KM
$7,150 + tax & lic

Email Rahman Motors

Rahman Motors

Rahman Motors

6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

Call Dealer

416-505-XXXX

(click to show)

416-505-3554

Quick Links
Directions Website Inventory