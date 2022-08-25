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2004 Honda Accord

331,000 KM

Details Description Features

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2004 Honda Accord

2004 Honda Accord

2dr Cpe LX Auto

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2004 Honda Accord

2dr Cpe LX Auto

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Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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Certified

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  • Listing ID: 9007867
  • Stock #: 1HGCM723X4A801442
  • VIN: 1HGCM723X4A801442

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1HGCM723X4A801442
  • Mileage 331,000 KM

Vehicle Description

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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.
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Vehicle Features

Power Windows
Tinted Glass
Heated Exterior Mirrors
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
ABS Brakes
Passenger Airbag
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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