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2005 Cadillac CTS

138,000 KM

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Rahman Motors

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2005 Cadillac CTS

2005 Cadillac CTS

4dr Sdn 3.6L Hi Feature V6 Fully Loaded Sun-Ro

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6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

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  • Listing ID: 7992393
  • Stock #: 213350
  • VIN: 1G6DP567450213350

Vehicle Details

  • Exterior Colour Beige
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 138,000 KM

Vehicle Description

2005 CADILLAC CTS HI FEATURE V6, ONLY 138K!, FULLY LOADED, AUTOMATIC, 4 DOOR, LEATHER INTERIOR, SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEATS, HEATED SEATS, SNOW DRIVE MODE, KEY-LESS ENTRY, RADIO, CD PLAYER, A/C, ALLOY RIMS, CLEAN CARFAX REPORT (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONTARIO VEHICLE, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.CALL AT 416-505-3554VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COMRAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**

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