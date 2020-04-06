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2005 Toyota Corolla

4DR SDN

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2005 Toyota Corolla

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Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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$3,300

+ taxes & licensing

  • 136,000KM
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  • Listing ID: 4849869
  • Stock #: 1NXBR30E15Z410409
  • VIN: 1NXBR30E15Z410409
Exterior Colour
Grey
Interior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

CERTIFIED. SAFETIED!!! ACCIDENT FREE CLEAN REPORT. VERY EXCELLENT CONDITION FOR THE YEAR . IT HAS 136000 MILES  . 2 SET OF KEYS. CRUISE CONTROL 


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Safety
  • Fog Lights
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
Exterior
  • Tinted Glass
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • tilt steering
Additional Features
  • Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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