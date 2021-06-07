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2005 Toyota Sienna

115,000 KM

Details Description Features

$6,995

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Ryder Motors Inc.

905-208-5000

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2005 Toyota Sienna

2005 Toyota Sienna

CE,LOW KILOMETERS, NO ACCIDENT CERTIFIED

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2005 Toyota Sienna

CE,LOW KILOMETERS, NO ACCIDENT CERTIFIED

Location

Ryder Motors Inc.

1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

905-208-5000

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$6,995

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115,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7305440
  • VIN: 5TDZA29C05S311879

Vehicle Details

  • Exterior Colour Beige
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 5-door
  • Passengers 7
  • Mileage 115,000 KM

Vehicle Description

2005 TOYOTA SIENNA CE,LOW KILOMETERS EXCELLENT CONDITION, COMES FULLY SAFETY CERTIFIED AND VEHICLE HISTORY REPORT WITH NO EXTRA CHARGE. 

EQUIPPED WITH, AUTOMATIC TRANSMISSION, AIR CONDITIONER, CD PLAYER, RADIO, POWER MIRRORS, POWER LOCKS, POWER WINDOWS ,MANY MORE ADVANCED FEATURES. 

EXTENDED WARRANTY AVAILABLE. 

SHOWING AND TEST DRIVE BY APPOINTMENT ONLY.PLEASE CALL IRFAN AT 905 208 5000 FOR MORE INFORMATION ABOUT THIS VEHICLE OR BOOK A APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. THANK YOU 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Front Disc/Rear Drum Brakes
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Cassette
AM/FM Radio
CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
3rd Row Seat
Warranty Available
Tire Pressure Monitor
Steel Wheels
Engine Immobilizer
Wheel Covers
Transmission Overdrive Switch

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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1000 Dundas St E #104, Mississauga, ON L4Y 2B8

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