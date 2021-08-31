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2006 Buick Rainier

133,000 KM

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Rahman Motors

416-505-3554

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2006 Buick Rainier

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4dr CXL AWD

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6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

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  • Listing ID: 7663357
  • Stock #: 328500
  • VIN: 5GADT13S062328500

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 133,000 KM

Vehicle Description

2006 BUICK RAINIER CXL LIMITED EDITION, ALL WHEEL DRIVE (AWD), ONLY 133K!, FULLY LOADED, AUTOMATIC, 4 DOOR, LEATHER INTERIOR, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEATS, REMOTE START, KEY-LESS ENTRY, RADIO, CD PLAYER, A/C, ALLOY RIMS, NO ACCIDENTS (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), HAS BEEN FULLY SERVICED!!!, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.CALL AT 416-505-3554VISIT US AT WWW.RAHMANMOTORS.COMRAHMAN MOTORS6455 MISSISSAUGA RD.MISSISSAUGA, L5N1A6, ON**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**

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