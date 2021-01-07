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2006 Cadillac CTS

152,000 KM

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Rahman Motors

416-505-3554

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2006 Cadillac CTS

2006 Cadillac CTS

4dr Sdn 2.8L | Sun-Roof | Fully Loaded

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2006 Cadillac CTS

4dr Sdn 2.8L | Sun-Roof | Fully Loaded

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6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

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152,000KM
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  • Listing ID: 6561110
  • Stock #: 298
  • VIN: 1G6DM57T060126325

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 298
  • Mileage 152,000 KM

Vehicle Description

2006 CADILLAC CTS, ONLY 152K, FULLY LOADED, AUTOMATIC, 4 DOOR, LEATHER INTERIOR, SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, POWER SEAT, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, RADIO, CD PLAYER, A/C, ALLOY RIMS, ONTARIO VEHICLE, BRAND NEW BRAKES, BRAKES NEW REAR TIRES, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.


 


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RAHMAN MOTORS


6455 MISSISSAUGA RD.


MISSISSAUGA, L5N1A6, ON


 


**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**


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Vehicle Features

Fog Lights
Traction Control
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Tinted Glass
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
Cup Holder
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

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