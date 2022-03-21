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2006 Dodge Ram 1500

180,000 KM

Details Description Features

$4,990

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2006 Dodge Ram 1500

2006 Dodge Ram 1500

4dr Quad Cab 4WD

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2006 Dodge Ram 1500

4dr Quad Cab 4WD

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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180,000KM
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  • Listing ID: 8932756
  • Stock #: 1D7HU18256S647077
  • VIN: 1D7HU18256S647077

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # 1D7HU18256S647077
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

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NO DEALER OR ANY HIDDEN FEES AT ALL.
COME FOR TEST DRIVE.
FINANCING AVAILABLE.
GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.
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Vehicle Features

Air Conditioning
Folding Rear Seat
tilt steering
Keyless Entry
POWER SEAT
Sunroof/Moonroof
Passenger Airbag
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

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