Menu
Account
Sign In

2006 Ford Fusion

4dr Sdn 2.3 I4 SE

Watch This Vehicle

2006 Ford Fusion

4dr Sdn 2.3 I4 SE

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

  1. 4631667
  2. 4631667
  3. 4631667
  4. 4631667
  5. 4631667
  6. 4631667
  7. 4631667
  8. 4631667
  9. 4631667
  10. 4631667
  11. 4631667
  12. 4631667
  13. 4631667
  14. 4631667
  15. 4631667
  16. 4631667
  17. 4631667
  18. 4631667
  19. 4631667
  20. 4631667
  21. 4631667
  22. 4631667
Contact Seller

$3,500

+ taxes & licensing

  • 121,700KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4631667
  • Stock #: 3FAFP07Z46R222288
  • VIN: 3FAFP07Z46R222288
Exterior Colour
Brown
Interior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

CERTIFIED. SAFETIED!!! ACCIDENT-FREE. ONE OWNER. EXTREMELY WELL MAINTAINED.

EXCELLENT CONDITION. 2 MONTHS FREE WARRANTY FOR ENGINE!!!!!

ICE COLD AC. STRONG HEAT. DRIVES EXCELLENT. EXTERIOR AND INTERIOR ARE IN EXCELLENT AND CLEAN CONDITION. 

POWER WINDOWS. POWER LOCKS. POWER MIRRORS. KEYLESS ENTRY. POWER SEATS.

PET-FREE. DRIVES EXCELLENT. BEAUTIFUL SHAPE.

GUARANTEED UNBELIEVABLE PRICE.

NO DEALER OR ANY HIDDEN FEES AT ALL.

COME FOR TEST DRIVE.

GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.

YOU CAN GET BRAND NEW TIRES HERE WITH 50% DISCOUNT.

WE ALSO SCRAP YOUR UNWANTED CARS.

Exterior
  • Tinted Glass
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Keyless Entry
Safety
  • ABS Brakes
Additional Features
  • Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Gardiner Motors

2012 Ford Focus 5dr ...
 164,000 KM
$5,500 + tax & lic
2013 Hyundai Elantra...
 161,200 KM
$6,500 + tax & lic
2007 Nissan Murano A...
 207,000 KM
$3,550 + tax & lic
Gardiner Motors

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

647-354-XXXX

(click to show)

647-354-5500

Send A Message