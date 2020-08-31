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2006 Honda Civic

84,000 KM

Details Description Features

$5,995

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Precision Motors

416-270-7657

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2006 Honda Civic

2006 Honda Civic

EX

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2006 Honda Civic

EX

Location

Precision Motors

1000 Dundas St E Unit#109, Mississauga, ON L4Y 2B8

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale Price

$5,995

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84,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5753928
  • VIN: 2HGFA15826H005881

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 84,000 KM

Vehicle Description

**The car is super clean and runs very smooth! Please come get it before it's gone ! ***

2006 HONDA CIVIC ONLY 84,000 KMS FOR JUST $5995.00. MANUAL TRANSMISSION, POWER OPTIONS,  SUNROOF,  CRUISE CONTROL, ALLOY WHEELS, EXCELLENT CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION.THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES, PRICE + TAX + LICENSING.

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TOLL FREE : 1 (877) 960-1826

EMAIL US AT : inamq@hotmail.com

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Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
AM/FM Radio
CD Player
Alloy Wheels
Warranty Available
Cloth Seats

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