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2006 MINI Cooper

120,000 KM

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Rahman Motors

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2006 MINI Cooper

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Hardtop 2dr Coupe Sun-Roof | BRAND NEW Winter Tires on Rims!

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6455 Mississauga Rd, Mississauga, ON L5N 1A6

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120,000KM
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  • Listing ID: 6561086
  • Stock #: 4888
  • VIN: WMWRC33546TJ76223

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 4888
  • Mileage 120,000 KM

Vehicle Description

2006 MINI COOPER 1.6L, ONLY 120K, FULLY LOADED, AUTOMATIC, 2 DOOR, LEATHER INTERIOR, DUO SUNROOF, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, HEATED SEATS, KEY-LESS ENTRY, RADIO, CD PLAYER, A/C, ALLOY RIMS, EXTRA SET OF BRAND NEW WINTER TIRES ON STEEL RIMS! CLEAN CARFAX REPORT (WILL PROVIDE CARFAX REPORT), ONTARIO VEHICLE, EXCELLENT CONDITION, FULLY CERTIFIED.


 


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RAHMAN MOTORS


6455 MISSISSAUGA RD.


MISSISSAUGA, L5N1A6, ON


 


**PLEASE CALL IN ADVANCE TO CHECK AVAILABILITY**


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Vehicle Features

Fog Lights
Traction Control
ABS Brakes
Passenger Airbag
Power Windows
Air Conditioning
Keyless Entry
Cup Holder
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Alloy Wheels
Sunroof/Moonroof
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

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