Menu
Account
Sign In
Back

2007 Audi A4

91,000 KM

Details Description Features

$9,995

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$9,995

+ taxes & licensing

Serena Motors Ltd.

905-273-9739

Contact Seller
2007 Audi A4

2007 Audi A4

2.0T QUATTRO | AUTO | FULLY LOADED | NO ACCIDENTS

Watch This Vehicle

2007 Audi A4

2.0T QUATTRO | AUTO | FULLY LOADED | NO ACCIDENTS

Location

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

905-273-9739

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$9,995

+ taxes & licensing

91,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6274836
  • Stock #: 2647
  • VIN: WAUDF48H67K021206

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 91,000 KM

Vehicle Description

***** SERENA MOTORS *****

OPEN BY APPOINTMENT ONLY

2007 AUDI A4 CONVERTIBLE AUTO 2.0T QUATTRO

$9.995 + taxes & licensing

*CERTIFIED*

*KM: 91.000*

*NO ACCIDENTS*

*LOADED* 2.0L TURBO  AWD,  AUTOMATIC TRANSMISSION, ALLOY WHEELS, POWER WINDOWS, POWER DOORS, POWER MIRRORS, HEATED POWER LEATHER  SEATS, AUTO AC, CRUISE CONTROL,  TRACTION CONTROL,  KEYLESS ENTRY AND MORE…

 *NO ACCIDENTS*  VIEW CARFAX CLICK HERE

 COMES FULLY CERTIFIED WITH FRESH OIL CHANGE+FILTER, CARFAX REPORT ALL AT NO EXTRA CHARGE TO YOU.

SALES TAX+LICENSING EXTRA.

NO HIDDEN FEES.

WWW.SERENAMOTORS.CA

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rollover protection bars
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
CD Changer
Steering Wheel Audio Controls
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Turbocharged
Convertible Soft Top
Conventional Spare Tire
Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Serena Motors Ltd.

2012 Mazda MAZDA6 GT...
 188,000 KM
$6,995 + tax & lic
2008 GMC Sierra 1500...
 141,000 KM
$9,995 + tax & lic
2011 Mazda MAZDA2 GS...
 109,000 KM
$4,995 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Serena Motors Ltd.

Serena Motors Ltd.

Serena Motors Ltd.

2575 Haines Rd, Mississauga, ON L4Y 1Y7

Call Dealer

905-273-XXXX

(click to show)

905-273-9739

Alternate Numbers
After Hours: 647-992-1287
Quick Links
Directions Website Inventory