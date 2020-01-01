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2007 Chevrolet Silverado 1500

LS - 4WD Z71

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2007 Chevrolet Silverado 1500

LS - 4WD Z71

Location

M&J Canada Inc

1820 Shawson Drive; Unit 6, (Dixie & 401 area), Mississauga, ON L4W 4X8

416-829-7525

  1. 4446003
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$9,998

+ taxes & licensing

  • 135,885KM
  • Used
  • Good Condition
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  • Listing ID: 4446003
  • Stock #: 11825
  • VIN: 1GCEK19B97Z113915
Exterior Colour
Pewter
Interior Colour
Grey
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

135 885 KMS, LOCAL ONTARIO OWNER OWNED IT FROM 2007 TO 2019, NO DAMAGE REPORTED ACCORDING TO CAR FAX REPORT, IN HOUSE TRADE IN, 5.3 LITER ENGINE, 4WD WITH CLASSIC FLOOR SHIFT PLUS SOME EXTRA'S SUCH AS WHEEL FLIERS, TRAILER HITCH, BOX LINER & BOX COVER, PRICED COMPETITIVELY TO SELL CERTIFIED, PRICE PLUS HST AND $99 LICENSE FEE, WE ARE LOCATED AT 1820 SHAWSON DRIVE UNIT 6 IN MISSISSAUGA (ONE BLOCK NORTH OF 401 OFF DIXIE-EAST SIDE OF DIXIE ON SHAWSON) OUR DEALERSHIP OFFER EXTENDED WARRANTIES UP TO THREE YEARS FOR EXTRA CHARGE, PLEASE ASK SALES FOR DETAILS, WE OFFER THREE MONTH SIRUSXM AT NO COAST WITH EACH UNIT SOLD AT OUR DEALERSHIP, WE CARRY LARGE INVENTORY OF PICK UP TRUCKS PLEASE LOOK AT OUR INVENTORY AT: MJCANADA.CARPAGES.CA

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Heated Mirrors
  • Front Disc/Rear Drum Brakes
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Tow Hooks
  • Automatic Headlights
  • Front Reading Lamps
  • Third Passenger Door
  • Fourth Passenger Door
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
Trim
  • Leather Steering Wheel
Seating
  • Rear Bench Seat
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Transmission Overdrive Switch
  • Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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M&J Canada Inc

1820 Shawson Drive; Unit 6, (Dixie & 401 area), Mississauga, ON L4W 4X8

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