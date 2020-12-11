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2007 Chevrolet Uplander

177,000 KM

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2007 Chevrolet Uplander

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4dr Ext WB

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2007 Chevrolet Uplander

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Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

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  • Listing ID: 6331700
  • Stock #: 1GNDV331X7D149180
  • VIN: 1GNDV331X7D149180

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Minivan / Van
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 1GNDV331X7D149180
  • Mileage 177,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
Trip Odometer
Heated Exterior Mirrors

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