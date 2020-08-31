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2007 Dodge Ram 1500

265,000 KM

Details Description Features

$5,500

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2007 Dodge Ram 1500

2007 Dodge Ram 1500

4WD QUAD CAB

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2007 Dodge Ram 1500

4WD QUAD CAB

Location

Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 5725716
  • Stock #: 1D7HU18267J640856
  • VIN: 1D7HU18267J640856

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Mileage 265,000 KM

Vehicle Description

SAFETY+CERTIFICATION INCLUDED IN THE PRICE!!!


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GARDINER MOTORS 6455 MISSISSAUGA ROAD.


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Vehicle Features

Air Conditioning
Folding Rear Seat
tilt steering
Passenger Airbag
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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