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2007 Ford Focus

110,000 KM

Details Description Features

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Gardiner Motors

647-354-5500

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2007 Ford Focus

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4DR SDN

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Gardiner Motors

6455 Mississauga Rd - Unit 2, Mississauga, ON L5N 1A8

647-354-5500

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  • Listing ID: 6538107
  • Stock #: 1FAFP34N07W329453
  • VIN: 1FAFP34N07W329453

Vehicle Details

  • Exterior Colour Green
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # 1FAFP34N07W329453
  • Mileage 110,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Fog Lights
Traction Control
Passenger Airbag
Tinted Glass
Air Conditioning
Keyless Entry
Heated Seats
Trip Odometer
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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